Schon im Kindesalter begeisterte sich Lasse Kosloswki, heute 29, für den Job des Schiedsrichters. Damals begleitete er seinen Vater, der als Trainer arbeitete, zu Spielen. Als er mit 14 Jahren den Schiedsrichterschein machte, glaubte er aber noch lange nicht an die große Karriere: "Plötzlich ist man in der 1. und 2. Bundesliga unterwegs vor 60.000 Zuschauern. Das hätte ich mir einfach nicht erträumen lassen, dass ich soweit komme."

In den vergangenen Jahren hat der Reinickendorfer eine steile Karriere hingelegt. Während er in der 2. Liga schon Spiele pfeift, kommt er in der Bundesliga als vierter Offizieller und als Linienrichter zum Einsatz. Dort einmal eine Partie zu leiten, wäre für den talentierten Schiedsrichter ein Traum, doch er gibt sich bescheiden und will sich zunächst in der 2. Liga etablieren. "Wenn man mich in ein paar Jahren braucht, bin ich natürlich gern zu haben", sagt Koslowski und lächelt.

Eines aber fehlt dem gebürtigen Berliner - selbst zu kicken, zu groß ist die Verletzungsgefahr. Aber als Fußballer wäre er ohnehin nicht über die Landesliga hinausgekommen, vermutet Koslowski. Insofern war die Schiedsrichterlaufbahn die bessere Wahl.