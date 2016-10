Ludwig ist die mit Abstand erfolgreichste deutsche Beachvolleyballerin. Sie wurde 1986 in Berlin geboren, startete mit acht Jahren beim Köpenicker SC in der Halle. Nach ihrer Zeit in Köpenick spielte sie von 2003 bis 2013 mit ihrer früheren Partnerin Sara Goller für Hertha BSC Berlin, mit der sie bereits viermal nationale Meisterin und zweimal Europameisterin wurde. Seit 2013 tritt sie mit Walkenhorst für den Hamburger SV an.