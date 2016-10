Der 110:10-Außenseiter Devastar mit Jockey Martin Seidl hat am Montag beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten (Märkisch-Oderland) den 26. Preis der deutschen Einheit gewonnen. Das Rennen über 2.000 Meter war mit 75.000 Euro dotiert. Der vierjährige Sohn des Champion-Deckhengstes Areion verwies am Montag vor 14.500 Zuschauern in einem packenden Finale Capitano mit Alex Pietsch und den in Hoppegarten trainierten Global Storm (Bauyrzhan Murzabayev) auf die Plätze.