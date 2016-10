Ein Rekord ist dem 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal schon einmal sicher: 8.000 Fans werden den Fußball-Zweitligisten zur Begegnung am 26. Oktober bei Borussia Dortmund begleiten. Noch nie waren so viele Anhänger der "Eisernen" bei einer Auswärtstour dabei.

In nur sieben Stunden waren die zur Verfügung stehenden Gäste-Karten für die Begegnung der zweiten Pokalrunde ausverkauft. Das Online-Portal des Berliner Vereins war für lange Zeit von Anfragen überflutet. Viele Anhänger standen in der teilweise über 150 Meter langen Warteschlange am Stadion An der Alten Försterei an und nahmen Wartezeiten von bis zu sechs Stunden auf sich. Andere buchten ihre Tickets in den Borussia-Blocks über das Dortmunder Ticket-Portal.