Die Volleyballteams der Region starten in die Saison

Für die vier erstklassigen Volleyballteams aus Berlin und Brandenburg beginnt am Wochenende die neue Saison. Dabei reicht die Palette der Zielsetzungen von Titelträumen bis zum Klassenerhalt. Von Lisa Surkamp

Die Hälfte des Kaders ist neu, alle sechs Abgänge wurden positionsgetreu ersetzt: Bei den Berliner BR Volleys, dem Aushängeschild des regionalen Volleyballsports, gab es einige Veränderungen. Die Neuzugänge machen die Mannschaft zu einem Mix aus Jugendlichkeit und Erfahrung, laut Sebastian Kühner eine Bereicherung. "Die neuen Spieler ergänzen die Mannschaft gut. Das treibt im Training das Niveau in die Höhe, weil sich jeder präsentieren will", so der Zuspieler.

Das sieht Volleys-Manager Kaweh Niroomand genauso: "Ich bin sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir in der Breite eine ganz gute Mannschaft haben." Der Verbleib von Paul Carroll trägt sicher einen Teil dazu bei. Der Diagonalangreifer bekam viele internationale Angebote. Doch obwohl diese finanziell lukrativer waren, entschied sich der Australier, in Berlin zu bleiben. "Dieser Verein bedeutet viel für mich, und es freut mich, dass ich vor vielen Zuschauern spielen kann", so Carroll.