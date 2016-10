Das Münchner Offensiv-Talent Sinan Kurt wird künftig für Hertha BSC spielen. Am Donnerstagnachmittag bestätigte auch die Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligisten den Wechsel des Youngsters von der Isar an die Spree. Bereits am Vormittag hatte die Hertha-Pressestelle Bilder von Kurts erstem Training in Berlin getwittert.