Es ist Winterbahn-Zeit: In London starten die ersten Sechstagerennen, Berlin ist im Januar dran. Zum Auftakt verkünden die Veranstalter eine neue Variante mit Nationalteams, die mehrfach starten, mehrfach punkten und am Ende ein großes Finale austragen.

Das Berliner Sechstagerennen wird Teil einer neuen Serie mit weiteren Six Days in London, Amsterdam, Kopenhagen und einem Abschlussrennen in Palma de Mallorca.



Bei diesem neuen Rennmodus würden gleichbleibende Fahrerpaarungen bei den Rennen als Nationalteams an den Start gehen, teilte die veranstaltende Madison Sports Group am Montag in Berlin mit. Das Unternehmen ist seit 2015 neuer Eigentümer des Berliner Sechstagerennens.