Swimrun-Wettbewerb in Rheinsberg - 43 Kilometer laufen und schwimmen im Neoprenanzug

23.10.16 | 10:48 Uhr

Rund um Rheinsberg schwimmen und laufen am Sonntag 179 Teams aus 20 Ländern - herbstlich angemessen in modischen Neoprenanzügen. Sie messen sich beim ersten Swimrun der "Ötillö World Series" in Deutschland - die Idee dazu stammt von vier betrunkenen Schweden.



Etwa 400 Sportler aus 20 Ländern messen sich am Sonntag beim ersten Swimrun-Wettbewerb der "Ötillö World Series" in Deutschland. Die Strecke führt von Wesenberg an der Mecklenburgischen Seenplatte nach Rheinsberg im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Besonders: Die Athleten behalten ihre Laufschuhe beim Schwimmen und den Neopren-Anzug beim Laufen an. Ein Team besteht aus zwei Mitgliedern, die zusammen ins Ziel kommen müssen.

Zum Anhören Audio: radioeins | 23.10.2016 - Bestes deutsches Team kann nicht antreten Wegen einer Verletzung konnte André Hook vom besten deutschen Swimrun-Duo Team Campz nur im vorgelagerten Sprintrennen am Samstag antreten. Warum er sich trotzdem auf das Rennen am Sonntag freut, hat er Frauke Oppenberg von radioeins erzählt.

22-mal Wechsel zwischen Laufen und Schwimmen

Die Langstrecke am Sonntag umfasst insgesamt 43,3 km Trailrunning und Schwimmen in offenen Gewässern. Die Sportler durchqueren elf Schwimmpassagen von insgesamt zehn Kilometern Länge. Der längste zu schwimmende Teilabschnitt führt über 1.500 Meter, 22-mal wird zwischen Laufen und Schwimmen gewechselt. André Hook vom besten deutschen Swimrun-Duo Team Campz sagte vorab, er freue sich auf die Premiere in Deutschland - udn das, obwohl er selber wegen einer Verletzung gar nicht antreten kann. Die Kombination aus bunten Herbstwäldern, glasklaren Seen und knackig kaltem Wasser habe es ihm schon vorher angetan. "Das wird etwas ganz Besonderes", sagte Hook bei radioeins.

Qualifikation für WM in Stockholm

In den drei Klassen Männer, Frauen und Mixed sind 50 deutsche Duos gemeldet. Nach dem Verzicht von Hook und seinem Partner Wolfgang Grohe auf der Langdistanz sind aus deutscher Sicht die Michelstädter Sebastian Bleitgen und Frank Mertins am vielversprechendsten. Bei der WM in Stockholm landeten sie als zweitbestes deutsches Duo auf dem 22. Platz. Bei dem Wettbewerb am Sonntag kämpfen die Starter um insgesamt acht Tickets für die WM 2017 in Stockholm.

Vier betrunkene Schweden hatten die Idee