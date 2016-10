Zeitung gibt Tipps für Berliner in Dortmund - Das müssen Union-Fans wissen

26.10.16 | 12:09 Uhr

12.000 Union Berlin-Fans sind auf dem Weg nach Dortmund zum Pokal-Spiel: drei Sonderzüge auf der Schiene und unzählige Autos auf der Autobahn. Eine lokale Zeitung hat einen Tourguide für die Berliner Fans veröffentlicht und sagt: Willkommen im Pott!



Es ist das Spiel des Jahres für den 1. FC Union Berlin. Am Mittwochaben spielen sie ab 20:45 Uhr gegen den BVB in Dortmund vor 80.000 Zuschauern. Drei Sonderzüge haben die Berliner gechartert, 12.000 Fans reisen mit, um in der Dortmunder Arena dabei sein. 12.000 Berliner Fans sind auch 12.000 Touristen für die Stadt mit einer etwas mehr als einer halben Millonen Einwohner. Damit die Fans Dortmund in guter Erinnerung behalten, haben die Ruhrnachrichten online einen Guide rausgegeben, mit der Überschrift: "Das müssen die Union-Fans wissen".



Mehr zum Thema Fußball | Union Berlin vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund - "Wir können die Sensation schaffen!" Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen, Platz zwei in der Liga – das pusht. Der 1. FC Union tritt mit viel Selbstvertrauen beim Pokalspiel in Dortmund an. Die Borussia ist zwar klarer Favorit, aber die Eisernen setzen auf Frechheit und Mut. Von Stephanie Baczyk

Das Dortmunder "U" steht für Union

Union-Sprecher Christian Arbeit wird mit den Worten zitiert: "Noch nie in unserer Vereinsgeschichte sind wir mit so vielen Fans zu einem Auswärtsspiel gefahren". Sie werden den Angaben zufolge größtenteils auf der Nordtribüne Platz nehmen. Wenn die vielen Berliner vorher noch etwas Zeit in Dortmund verbringen wollen, empfehlen die Journalisten der Ruhrnachrichten einen Besuch im Fußballmuseum gegenüber vom Hauptbahnhof. Nicht weit davon entfernt, stehe das "Dortmunder U", das eine Brauerei war. Jetzt sei das "U" ein Kulturwürfel mit jeder Menge Leben drin. Das "U" steht demnach sogar für Union, allerdings für die 1873 gegründete Union-Brauerei. Und einen Funfact liefert die Zeitung gleich noch mit: "Union" sei in Dortmund auch der Funkname der Polizei.

Currywurst in den Dortmundern heilig

Wenn der Berliner Hunger habe, brauche er auf eine Currywurst nicht verzichten. Die besten Currywurst- und Pommesbuden stehen dem Bericht zufolge an zwei Innenstadt-Kirchen, weil den Dortmundern die Currywurst heilig ist. Ausdrücklich empfohlen werden Wurst-Willi an der Petri-Kirche (fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt) und Nobby Dickels Pommesbude an der Reinoldikirche (zehn Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof). Um vom Bahnhof ins Stadion zu kommen, empfehlt die Zeitung: "Aussteigen und der Bundespolizei folgen." Diese leite die Union-Fans vom Bahnsteig zur U-Bahn Linie 45, die die Haltestelle Stadion anfährt. Von dort aus seien es noch etwa zehn Minuten bis zum Stadion-Vorplatz.

Hier die Taktik fürs heutige Pokalspiel… zumindest in Sachen Begrüßung. Alles weitere wird sich auf dem Platz zeigen #fcunion #dfbpokal pic.twitter.com/4zeDdK43AW — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 26. Oktober 2016

Abschleppen kostet auch in Dortmund 300 Euro

Fans, die mit dem Auto kommen, sollten den Tipps zufolge die Innenstadt-Parkhäuser nutzen, da die Parkplätze in Stadionnähe nicht für alle Fans reichen. Von dort aus mit der U45 komme man am entspanntesten ins Stadion. Abschleppen kostet auch in Dortmund bis zu 300 Euro, wie die Zeitung weiter schreibt. Die Polizei ist den Angaben zufolge ganz nett, könne aber auch anders. Sie stelle sich auf einen Großeinsatz mit rivalisierenden Fans ein und wolle konsequent vorgehen. Das heißt für Fans mit unfairem Verhalten: Sie" landen zum Spielende in einer schmucklosen Gewahrsamzelle" ohne Fernsehübertragung.



Keine Schließfächer für Rucksäcke im Stadion

Im Stadionbereich bestehe Glasverbot, schreibt die Zeitung weiter. Rucksäcke und Taschen dürften nicht mit ins Stadion genommen oder im Stadionumfeld getragen werden. Es gebe keine Räume, um die Rucksäcke oder Taschen aufzubewahren. Deshalb der dringende Tipp des Blatts, Schließfächer am Hauptbahnhof nutzen.



Union-Fans sollen sich mit Bengalos eingedeckt haben