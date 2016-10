Radprofi Tony Martin ist zum vierten Mal in seiner Karriere Weltmeister im Einzelzeitfahren. Der 31-Jährige setzte sich in seiner Paradedisziplin bei der Straßenrad-WM in Doha/Katar nach 40 Kilometern in 44:42,99 Minuten (53,671 km/h) durch und rehabilitierte sich damit auch für sein enttäuschendes Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.



Der gebürtige Cottbuser verwies bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad den weißrussischen Titelverteidiger Wasil Kirijienka und Jonathan Castroviejo aus Spanien klar auf die Plätze zwei und drei. "Jeder weiß, dass ich kein gutes Jahr hatte. Dass ich jetzt Weltmeister bin, macht alles vergessen. Ich hatte keinen Druck, es lief alles perfekt. Ich freue mich riesig, dass ich das Regenbogentrikot wiedre trage", sagte Martin kurz nach der Zieldurchfahrt im Siegerinterview.