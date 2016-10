Die viermalige Team-Weltmeisterin Trixi Worrack führt die Cayon-SRAM-Mannschaft am Sonntag zum Auftakt der Straßen-Weltmeisterschaften in Doha/Katar im Zeitfahren an. Die 35

Jahre alte Cottbuserin, der im März nach einem schweren Sturz eine Niere entfernt werden musste, sei laut Bundestrainer Trainer Ronny Lauke "unersetzbar". Bei ihrem Comeback bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro war sie im Einzel-Zeitfahren auf Rang 16 gefahren.



Das Worrack-Team, das aus dem vorjährigen Titelträger Velocio-SRAM hervorging, ist bis auf zwei Positionen identisch mit der siegreichen Mannschaft von 2015. Die sechs Starterinnen gelten über die 40 Kilometer-Distanz als Favorit.