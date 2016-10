Radsport | WM in Doha

Nach zuletzt viermal Gold in Folge hat es diesmal nicht ganz gereicht: Trixi Worrack aus Cottbus hat mit ihrem Canyon-SRAM-Team zum Auftakt der Rad-WM in Doha Silber im Zeitfahren geholt. Bronze ging an die Cervelo-Bigla-Mannschaft mit der Cottbuserin Stephanie Pohl.