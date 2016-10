Turbine Potsdam hat sich in der Frauenfußball-Bundesliga am 4. Spieltag mühsam drei Punkte erkämpft. Das Team von Trainer Matthias Rudolph gewann am Sonntag zu Hause gegen den SC Sand knapp mit 1:0.

Turbine tat sich bis zum Halbzeitpfiff schwer gegen körperlich robuste Gäste. Vor allem Ungenauigkeiten im Passspiel ließen die Potsdamerinnen nicht richtig in Fahrt kommen. In der 58. Minute wechselte Trainer Rudolph dann Anna Gasper ein. Sie erlöste Turbine wenig später mit ihrem Treffer in der 63. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Laura Lindner gelang Gasper ein sehenswerter Distanzschuss aus knapp 20 Metern, den Sands Torhüterin Carina Schlüter nicht halten konnte.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel bleibt Potsdam ohne Punktverlust Tabellenführer. Am 15. Oktober kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen Turbine und Essen. Potsdam führt die Tabelle mit zwölf Punkten an, Essen und Wolfsburg liegen je zwei Punkte zurück.