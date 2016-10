Union Berlin trifft auf Hannover 96 - Nicht vollzählig, aber hoffnungsvoll

14.10.16 | 16:05 Uhr

Nur das Beste ist selten beisammen – auch bei Berlins Zweitliga-Klub Union Berlin. Während die Köpenicker auf einen zumindest Teilzeit-Einsatz ihres stärksten Angreifers Collin Quaner im Duell mit Hannover 96 am Sonntag hoffen, müssen sie gleichzeitig auf Fabian Schönheim verzichten. Der Stammspieler hat sich verletzt.

Es ist ein Spitzenspiel, was da am Sonntag in der Alten Försterei auf die Fans von Union Berlin wartet. Ab 13:30 Uhr wird Hannover 96 zu Gast sein, aber die Berliner werden die Niedersachsen nicht in Bestbesetzung empfangen. Dem Innenverteidiger Fabian Schönheim tun seine Adduktoren seit der Niederlage in Nürnberg so weh, dass er nicht mitspielen kann.

Audio Inforadio | 14.10.16 - "Die anderen wissen, dass hier wenig zu holen ist " Wenn Union am Sonntag auch gegen Hannover 96 Punkte holt, hätte das Team seit einem Jahr nicht mehr zuhause verloren. Der Coach vertraut auf einen psychologischen Effekt dieser Serie. Von Stephanie Baczyk

Collin Quaner wieder im Training

Hoffnung gibt es allerdings bei Unions findigstem Angreifer Collin Quaner. Der führt die Torschützenliste der zweiten Liga gar mit sechs Treffern an, begleitet von Braunschweigs Domi Kumbela. Die vergangenen beiden Partien gegen den FC St Pauli (2:0) und Nürnberg verpasste Quaner wegen eines Muskelfaserrisses. In dieser Woche durfte er wieder ins Training einsteigen. "Bei Quaner sind wir guter Dinge", erklärte der Berliner Trainer Jens Keller am Freitag. Quaner könnte zumindest im 18-Mann-Kader stehen, von Beginn an dürfte auf der Mittelstürmerposition aber wohl wie zuletzt Philipp Hosiner zum Einsatz kommen.

Heimserie soll ausgebaut werden