Netzhoppers sind gegen Solingen in der Pflicht

Die Netzhoppers KW-Bestensee stehen im dritten Pflichtspiel der Saison unter Siegzwang - gegen Herrsching hatten der Volleyball-Bundesligist aus Brandenburg zum Saisonauftakt 0:3 verloren und im Durchschnitt pro Satz gerade mal 15 Punkte erzielt. Nun empfangen die Netzhoppers zu Hause am Samstag, 19 Uhr, nun den Aufsteiger TSG Solingen Volleys.

"Gut für unser Selbstvertrauen" war der 3:0-Erfolg im Pokal bei Zweitligist TG 1862 Rüsselsheim, sagte der amerikanische Zuspieler Hammond. Allerdings stecken der Mannschaft noch die Reisestrapazen der beiden vorherigen Auswärtsspiele in Herrsching und Rüsselsheim in den Kochen. Rund 2500 Autobahn-Kilometer liegen hinter der Mannschaft, an ein geregeltes Training war daher kaum zu denken.