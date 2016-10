Westphal selbst sagte, er freue sich auf das "Abenteuer" im Iran, wo Volleyball sehr populär ist. "Ich habe lange abgewogen, über Tag und Nacht wurde es letztlich sehr konkret. Für einen Spieler in meinem Alter ist es eine tolle Möglichkeit, in einem Land Volleyball zu spielen, das ich noch nicht kenne", sagte der WM-Dritte von 2014.



Geschäftsführer Arvid Kinder führt auch die besseren finanziellen Möglichkeiten als Grund an: "Da verdienen ausländische Volleyballer das Vier- bis Fünffache von dem, was hierzulande im Durchschnitt gezahlt wird." Für die Netzhoppers wird es nun schwer, so kurz vor dem Saisonstart am Samstag in Herrsching einen Ersatz für den 70-maligen Nationalspieler zu finden.