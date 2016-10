Herthas Trainer ist glücklich: Pal Dardai freut sich über den am Freitagabend gezeigten "Männerfußball". Die nicht mehr so "brave" Mannschaft hat Dortmund mit viel Aggressivität bearbeitet. Zu viel, wie sich beim Rot für Stocker zeigte. Der Ungar nimmt eine Teilschuld auf sich - und will ausgerechnet mit einem nicht mehr so aggressiven Mann verlängern.