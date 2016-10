Die Bundesliga-Saison geht gut los für die Volleys: Glatt in drei Sätzen siegte der deutsche Meister bei TV Bühl. Die Berliner Neuzugänge machten dabei einen guten Eindruck. Weniger gut lief es am Samstg für die Netzhoppers.

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys ist erfolgreich in die neue Bundesligasaison gestartet. Dank einer konzentrierten Leistung gelang der Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti am Samstagabend beim TV Bühl ein überzeugender 3:0 (25:19, 25:21, 25:15)-Sieg. Vor allem Robert Kromm mit 17 und Paul Carroll mit 15 Punkten konnten sich am Netz immer wieder gut in Szene setzen.