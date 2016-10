Die beeindruckende Siegesserie von Union Berlin ist gerissen: Nach sieben Siegen in den letzten acht Spielen haben die Köpenicker ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf verpatzt. Die Gäste nutzten ihre Chance besser und verteidigten den knappen 0:1-Sieg auch in Unterzahl.

Die Rheinländer verloren in der Schlussphase Kaan Ayhan (86.) wegen wiederholten Foulspiels durch eine Gelb-Rote Karte. Fortuna kletterte nach seinem dritten Liga-Sieg in Folge auf den dritten Rang. Für die Gäste machte Ihlas Bebou mit seinem dritten Saisontreffer in der 56. Minute den Auswärtserfolg perfekt.

Union Berlin hat nach dem Aus im DFB-Pokal auch in der Meisterschaft einen Dämpfer erhalten. Die Eisernen mussten sich - drei Tage nach dem K.o. bei Vizemeister Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Sie bleiben aber trotz ihrer ersten Heimniederlage der Saison auf dem zweiten Platz hinter Tabellenführer Eintracht Braunschweig.

21.195 Zuschauer verfolgten eine ereignislose erste Hälfte, in der die Gastgeber den Ton angaben. Die Düsseldorfer standen stabil in der Abwehr und ließen keine großen Möglichkeiten der Berliner zu. Auch nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die Gäste vornehmlich auf die Defensive. Die Berliner, die unter anderem auf ihren in Düsseldorf groß gewordenen Torjäger Collin Quaner verzichten mussten, fanden kein geeignetes Mittel, um die Düsseldorfer ernsthaft zu gefährden.

Nach einem Durcheinander in der Hintermannschaft der Hauptstädter war dann Bebou zur Stelle und erzielte quasi aus dem Nichts die Führung der Fortuna. Die imposante Heimserie ist damit gerissen. Im Stadion An der Alten Försterei waren die Köpenicker zuvor in 14 Spielen unbesiegt.