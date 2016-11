Alba Berlin hat einen neuen Präsidenten. Dieter Hauert kandidierte nach 25 Jahren im Amt nicht wieder. Die Mitgliederversammlung des Basketball-Bundesligisten wählte daher am Donnerstagabend Axel Schweitzer, den bisherigen Vorstandsvorsitzenden der Alba Group, zum neuen Vereinschef. Der 81-jährige Dieter Hauert wurde in Anerkennung seiner Leistungen für den Verein zum Ehrenpräsidenten gewählt.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen, das uns die Vereinsmitglieder entgegengebracht haben. Das neue Präsidium wird den e.V. ganz im Sinne seines langjährigen Präsidenten Dieter Hauert weiterentwickeln", sagte Schweitzer. "Alba Berlin ist DER deutsche Basketballclub, reich an Tradition, auf einem nachhaltigen Fundament, mit großer Innovationskraft und einer großen Anerkennung in ganz Basketball-Europa. Das ist vor allem das Verdienst von Dieter Hauert. Ohne ihn und Peter Schließer würde unser Club in dieser Form heute nicht existieren", fügte er hinzu.

Auch Schließer kandidierte bei der Wahl nach 25 Jahren im Vereinspräsidium nicht mehr. Als Vizepräsident folgt ihm Marco Baldi. Schließer, einer der Gründer des Vereins, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Henning Harnisch wurde als Vizepräsident bestätigt.