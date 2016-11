Alba-Trainer Ahmet Caki hatte vor dem Spiel noch gehofft auf müde Bamberger zu treffen - vergebens. Die Albatrosse unterlagen am Sonntag vor 13.022 Zuschauern in der eigenen Halle dem weiter ungeschlagenen Meister Brose Bamberg mit 80:89 (35:39). Damit rutscht Alba in der Tabelle auf Platz acht ab, Bamberg bleibt Tabellenführer.

Alba erwischte den besseren Start und lag schnell mit 6:0 in Führung. Bamberg kam erst Mitte des ersten Viertels besser ins Spiel. Kurz vor Ende des ersten Viertels glichen sie zum 18:18 aus. Zu Beginn des zweiten Viertels brachten dann drei Drei-Punkt-Würfe in Serie der Gäste Alba erstmalig mit 24:27 in Rückstand. Auch weil die Berliner zu viele ihrer Würfe nicht im Korb unterbringen konnten. So ging es mit einem 35:39-Rückstand in die Pause.