Für Alba Berlin geht es am Mittwoch im Eurocup gegen Bilbao Basket um Einiges: Mit einem Sieg wären die Basketballer so gut wie in den Top16 - mit einer Niederlage würde es eng werden. Alba ist in der Fünfergruppe derzeit Dritter, die ersten vier kommen weiter. "Ein Sieg wäre für uns ein großer, vielleicht sogar entscheidender Schritt in Richtung Top16", sagte Trainer Ahmet Caki. Bei noch drei ausbleibenden Gruppenspielen ist es für Alba das letzte Heimspiel.

"In unserer harten Gruppe kann jeder jeden schlagen. Deshalb ist das für uns ein wegweisendes Spiel", glaubt Manager Marco Baldi. Das Hinspiel gewannen die Berliner überraschend 85:77. "Ich bin gespannt, wie das Team mit dem Druck umgeht", sagte Baldi. Die Basken sind im Moment Tabellenletzter. "Wir sollten im Hinterkopf haben, dass die schon mit dem Rücken zur Wand stehen", warnte Nationalspieler Niels Giffey.