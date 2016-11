Alba Berlin hat sein vorletztes Gruppenspiel im Eurocup verloren und muss nun um das Weiterkommen bangen. Bei Topfavorit Khimki Moskau unterlagen die Berliner Basketballer am Mittwochabend 77:88 (44:44). Jetzt muss Alba im letzten Gruppenspiel in Vilnius siegen.

Beste Berliner Werfer in der russischen Hauptstadt waren vor etwa 1.500 Zuschauern Elmedin Kikanovic mit 22 und Dominique Johnson mit 18 Punkten. Alba musste kurzfristig auf Spielmacher Peyton Siva wegen Knieproblemen verzichten. Khimki schonte seinen Superstar Alexej Schwed, dominierte aber zunächst trotzdem.

Vor allem die Punkte von Alba-Center Kikanovic sorgten aber dafür, dass die Berliner dranblieben. Im zweiten Viertel gelang es der Defensive, die beste Offensivmannschaft des Eurocups besser zu stoppen. Nach gut 15 Minuten brachte Malcolm Miller Alba sogar 35:32 in Führung. Khimki leistete sich nun viele Fehler im Aufbauspiel und so ging es überraschend mit einem 44:44 in die Kabine. Mitte des dritten Viertels ging Alba dann sogar 59:52 in Führung. Aber das russische Starensemble kam zurück und ging mit einer 64:63-Führung ins letzte Viertel. Die Entscheidung fiel Mitte des letzten Viertels: Khimki zog dank eines 14:0-Lauf auf 85:73 davon. Bei Alba ging in der Schlussphase nichts mehr.