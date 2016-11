Audio: Inforadio | 17.11.2016 | Beitrag von Philipp Büchner

Interaktive Karte | Bezahlkartensysteme im ARD-Test - Fan-Abzocke im Fußballstadion?

17.11.16 | 07:13 Uhr

Bratwurst und Cola nur gegen Plastikgeld: Die Hälfte aller deutschen Erst- und Zweitliga-Vereine nutzen in ihren Stadien ein bargeldloses Bezahlsystem. Ein ARD-Stadiontest deckt auf, wie Fans durch diese Praxis regelrecht abgezockt werden. Für einige Clubs hat das nun juristische Folgen. Von Philipp Büchner

Für Fußballfans heißt es in der Hälfte aller Erst- und Zweitligastadien in Deutschland: Geld gegen Plastik. An den Pre-Paid-Systemen stören sich die Fans schon seit Jahren, jetzt hat ein Team der "ARD-Radio-Recherche Sport" gemeinsam mit Verbraucherschützern die Bezahlsysteme in fünf Bundesligastadien ausführlich getestet: auf Schalke, in München, Dortmund, Frankfurt und Berlin. Die anderen Erst- und Zweitliga-Vereine wurden angeschrieben und um Stellungnahmen gebeten.



Ärgernis für Auswärtsfans

Das Test-Ergebnis, das sich im Detail in unserer interaktiven Karte ablesen lässt, zeigt: die Bezahlkartensysteme sind für Stadionbesucher bestenfalls unpraktisch, teilweise aber regelrechte Kostenfallen. Diverse Hürden führen zu nicht abgeholten Restguthaben auf den Karten, was gerade für Auswärtsfans ein großes Ärgernis ist. "Das bargeldlose Bezahlsystem ist gut für die Anbieter und die Stadionbetreiber, akzeptabel für die Heimfans, aber es ist sehr misslich für die Auswärtsfans", urteilt der Sprecher der Fanorganisation "ProFans", Sig Zelt. "Wir sehen auch nicht, dass es den Bezahlvorgang schneller macht."

Mit dem "Schlummergroschen" nach Hause

An manchen Standorten - etwa beim FC Bayern oder auf Schalke führt an der Plastikwährung kein Weg vorbei. Dort müssen Stadionbesucher entweder fasten oder die Bedingungen des Anbieters schlucken. In der Münchener Allianz Arena benötigt man die Arena Card sogar zur Ausfahrt aus dem Parkhaus und nimmt so zwingend Kartenpfand und Restguthaben - den sogenannten "Schlummergroschen" - mit nach Hause. Auf Schalke dürfen laut AGB bis zu eineinhalb Jahre vergehen, ehe Restguthaben auf das Konto rückerstattet wird. Für die Anbieter lohnt sich das System: 2010 wies der FC Bayern rund 2,4 Millionen Euro Gewinn allein durch nichtabgeholte Guthaben aus.

Gute Zeugnisse für Berliner Stadien

In Berlin sind Fans nicht auf das Kartensystem angewiesen. Bei Hertha BSC ist auch Barzahlung möglich und beim 1. FC Union lehnt man die Einführung eines Pre-Paid-Systems grundsätzlich ab. Der Tester der Verbraucherzentrale Brandenburg, Jurist Erk Schaarschmidt, stellt Hertha BSC und dem System im Olympiastadion ein vergleichsweise gutes Zeugnis aus. Allerdings verweist er auf ungültige AGB des Anbieters, JustPay. So zweifelt er an der Wirksamkeit der Verjährung von Guthaben. "Die Abwicklung in Berlin ist in Ordnung, wenngleich man die AGB schon in die Hand kriegen sollte und nicht irgendwo an einem Infopunkt ausgehändigt, wo ich noch extra fragen muss", meint Schaarschmidt.

Eine direkte Folge haben die Recherchen: dem FC Bayern, Schalke 04 sowie dem FC Augsburg gehen dieser Tage Abmahnungen durch die Verbraucherzentralen zu.