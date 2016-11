Die Traditionalisten aus Hagen mussten Insolvenz anmelden, ihr Auftritt in Berlin am Freitagabend dürfte vorerst der letzte gewesen sein: Alba aber pfiff auf die guten alten Zeiten und gewann gegen Phoenix mit 81:77. Es wurde genau das wilde, atemlose Spiel, das sich die Fans erhofft hatten. Von Sebastian Schneider

Die knapp 7.800 Fans in Friedrichshain sahen am Freitagabend ein irres Spiel, voller tolldreister Treffer und dummdreister Fehler - genauso wie es die Partie des schnellsten Teams der Liga (Hagen) gegen das drittschnellste (Berlin) versprochen hatte. Beide Mannschaften verloren je 16-mal den Ball.

Alles war wie immer: Der kleine David Bell traf für Hagen Dreier und dribbelte Löcher ins Parkett. Ingo Freyer dirigierte das Team mit präsidialer Miene und sorgfältig zurückgekämmtem Haar an der Seitenlinie. Seine Spieler rasten, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Und am Ende gewann trotzdem Alba Berlin, mit 81:77. Der konstante Kikanovic war schon wieder Berlins Topscorer, mit 18 Punkten und überdies sechs Rebounds.

Langweilig wird es gegen die Hagener "Feuervögel" eben selten. Dieses Feuer aber wird in den Hallen der Bundesliga bald erlöschen - Phoenix musste vor wenigen Tagen Insolvenz anmelden, der Traditionsklub wird wohl absteigen. Tabellenletzter war das Team schon vor der Reise in die Hauptstadt, nach sieben verlorenen Spielen - aber durch den Insolvenzantrag bekam es nochmal vier Punkte abgezogen. Nein, man sollte sein Erspartes eher nicht darauf verwetten, dass Phoenix in der nächsten Saison noch in der Bundesliga spielt.

Alba also hatte die viel besseren und entsprechend teureren Profis, Hagen nur Dampf unterm Kessel. Aber erst mit der Schlusssirene durften sich die Berliner wirklich freuen. "Wir haben gerade gegen Ende viele Fehler gemacht. Ich habe ein paar Ballverluste gehabt, die ich nicht hätte haben sollen. Aber was zählt, ist der Sieg", sagte Berlins in jeder Hinsicht auffälliger Spielgestalter Peyton Siva (16 Punkte, vier Dreier) bei "Telekom Basketball".