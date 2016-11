Alba will in Spanien alles klarmachen

In der Bundesliga hinkt Alba hinterher, doch im Eurocup läuft es für die Basketballer aus Berlin: In der Gruppe B rangiert Alba auf Platz zwei. Am Mittwoch nun geht es nach Spanien - zum Rückspiel gegen Fuenlabrada. Bei einem Sieg winkt bereits die Zwischenrunde.

Ohne großen Druck startet Alba Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr) in die Rückrunde der Eurocup-Gruppenhase. Dazu müssen die Berliner beim spanischen Club Montakit Fuenlabrada antreten. Mit drei Siegen und einer Niederlage liegen die Albatrosse derzeit auf Platz zwei ihrer der Fünfergruppe. Die ersten vier Teams kommen weiter.

Mit einem Sieg könnten die Berliner also schon fast durch sein. "Ich würde es gerne sehen, wenn wir die Qualifikation zur nächsten Runde so früh wie möglich unter Dach und Fach bringen. Mit einem Sieg in Fuenlabrada kämen wir dem schon sehr nahe", sagte Trainer Ahmet Caki. "Wir stehen gut da, da ist Druck für uns im Gegensatz zur Liga nicht ganz so groß", fand Nationalspieler Akeem Vargas.

Im Hinspiel gewann Alba mit 88:81. Am Ende könnte viellecht auch die direkte Korbdifferenz entscheidend sein. Jedenfalls gelten die Spanier, die in einem Vorort von Madrid zuhause sind, als sehr heimstark. Beide Eurocup-Spiele vor eigenem Publikum konnten sie gewinnen.