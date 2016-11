Jetzt kommt's drauf an: Am kommenden Samstag bekommt der Berliner Profi-Boxer Tyron Zeuge gegen den amtierenden WBA-Weltmeister Giovanni de Carolis seine zweite Chance. Beim ersten Kampf im Juli hatte es nur zu einem Unentschieden gereicht.

Der 24 Jahre alte Berliner Profiboxer Tyron Zeuge will im zweiten Anlauf Weltmeister im Supermittelgewicht werden. Der WBA-Titelträger Giovanni De Carolis stellt sich am Samstag in der MBS Arena in Potsdam erneut. Der erste Kampf zwischen beiden endete am 16. Juli mit einem Unentschieden, womit der Italiener seinen Titel behalten durfte.