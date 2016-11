Doch nur mit einem Architektenentwurf ist es nicht getan. Für ein neues Stadion müsste die "alte Dame" zunächst einen Standort finden, der den Anforderungen an eine moderne Fußball-Arena gerecht wird. Da solche Flächen in Berlin kaum vorhanden sind, wird inzwischen auch über Standorte in Brandenburg spekuliert, zum Beispiel Oranienburg oder Potsdam. In der Landeshauptstadt würde ein Gelände im Ortsteil Marquardt in Frage kommen, berichtete der "Tagesspiegel" am Donnerstag, und ein Sprecher der Stadt sagte: "Wir suchen das Gespräch mit Hertha BSC." Auch Oranienburg bekundet Interesse: "Die Allianz-Arena ist ja auch nicht im Zentrum von München", sagte Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) der "Märkischen Allgemeinen".

Die Geschäftsführung will diese Pläne Anfang 2017 vorstellen, sagte Hertha-Präsident Werner Gegenbauer am Montag bei "Hertha im Dialog", dem jährlich stattfindenden Treffen mit den Hertha-Fans. "Der Auftrag an die Architekten ist nicht nur raus, es gibt auch schon die ersten Vorstudien", so der Club-Chef.

Die Fans von Hertha BSC stehen solchen Avancen skeptisch gegenüber. Ein neues Stadion, schön und gut - aber bitte nicht so weit draußen, sagte Lutz Hoppe, Vorsitzender des 1972 gegründeten "Hertha BSC-Fan-Clubs" rbb|24 am Donnerstag. "An der Stadtgrenze wäre okay, aber Oranienburg wäre nicht so gut", so der Präsident des ältesten aller Hertha-Fan-Clubs, der rund 350 Mitglieder zählt.

Für Christoph Rasche, Professor für Sportökonomie an der Universität Potsdam, ist die Standort-Frage ein zentrales Kriterium beim Stadionbau. Bei einem "Neustart auf der grünen Wiese" müsse Hertha vor allem auf eine gute Verkehrsanbindung achten, sagte Rasche rbb|24 am Donnerstag. Idealerweise müssten Stadion-Besucher den öffentlichen Personen-Nahverkehr nutzen können. Sollte das Stadion weiter draußen in Brandenburg entstehen, müsste es aber auch mit dem Auto möglichst schnell zu erreichen sein.



Wer ein neues Stadion baut, müsse "extreme Rücksicht auf die Fans nehmen", sagt auch Antje Meeuw, Kommunikationsleitern bei Hochtief. Als Alleinunternehmer hat der Essener Baukonzern den Borussia-Park in Mönchengladbach realisiert - von der ersten Idee in den 90er-Jahren bis zur Fertigstelllung im Jahr 2004. Die Erreichbarkeit des neuen Stadions hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Der Borussia-Park sei in dieser Hinsicht "ein Glücksfall" gewesen: von der Autobahn würde der Verkehr über eine vierspurige Landstraße direkt bis zum Stadion geführt. Dort stünden auch ausreichende "Parkplatz-Kapazitäten" zur Verfügung, sagt Meeuw.