Gegen Mainz hat Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic sein 100. Bundesliga-Tor gemacht - das ist erst 50 Spielern gelungen. Die "Alte Dame" weiß, was sie an ihm hat. Bis 2019 hat sie den Vertrag des Bosniers verlängert - damit er weiter Tore schießen kann. Von Astrid Kretschmer

Das findet auch sein Arbeitgeber. Hertha BSC spielt dank Ibisevic wieder oben mit. Auf der Mitgliederversammlung verkündete Manager Michael Preetz die Vertragsverlängerung mit dem 32-jährigen. Ibisevic geht bis 2019 für die Berliner auf Torejagd. Von solchen Spielern, so Preetz, könne man nicht genug haben: "Vedad ist der, der an erster Stelle zu nennen ist, wenn es um Torgefahr geht, und er hat etwas, das kannst du nicht trainieren, das kannst du nicht erlernen - das hat man, oder das hat man nicht."

Der "Vedator" und das Gespür für Tore: perfektes Timing, handlungsschnell und präzise im Abschluss. 100 Bundesliga-Tore, das haben erst 50 Spieler geschafft - und nur sechs davon sind Ausländer. Doch bis zu Claudio Pizarros 190 Toren ist es noch ein weiter Weg. Ailton und Chapuisat einzuholen (je 106) ist dagegen machbar. "Ja, ich gebe weiter Gas. Ich will weiter so viele Tore wie möglich schießen - dann schaue ich mir die Liste an." Das freut auch den Trainer, doch Dardai betont das Geben und Nehmen: "Es ist gut, dass Vedad die Tore macht, aber die Mannschaft macht eine Menge dafür - und er profitiert auch von unserem System."

Erst der Doppelpack - dann zwanzig Minuten vor Spielende die heftige Umarmung mit dem Mainzer Pablo de Blasis und die gelb-rote Karte. Das war weniger genial. "Da hab' ich eher gehofft, dass der Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerpitzengefühl zeigt", sagte Ibisevic. Nun steht - so ist es üblich bei Hertha - eine Wiedergutmachung an. "Ja, ich werde was machen. Gemeinsam essen oder irgend so etwas in der Richtung."

In Wolfsburg muss der bosnische Nationalspieler pausieren. Julian Schieber oder Salomon Kalou könnten ihn ersetzen. "Ich glaube, Julian macht einen sehr guten Eindruck. Er ist reingekommmen und hat sofort Zweikämpfe gewonnen. Und Salomon kann auch Spitze spielen", meint Dardai. Hertha fährt als Tabellendritter zum VfL, und da oben will auch Ibisevic bleiben - aber er warnt: "Es ist eine Bestätigung, dass wir eine sehr gute Hinrunde bis jetzt spielen, und wir wissen ja vom letzten Jahr, dass uns sowas nicht täuschen darf." Da ging Hertha bekanntlich in der Rückrunde die Puste aus. Der ganz normale Wahnsinn eben.