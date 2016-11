Neu-Fuchs will in die Champions League

Wie die beiden Vereine am Mittwoch mitteilten, hat der Rückraumspieler bereits einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben. Seinen Kontrakt bei den Berlinern will Fäth aber wie geplant erfüllen. Fäth war erst im Sommer von der HSG Wetzlar zu den Füchsen gewechselt. Die Erwartungen konnte er bislang aber nicht erfüllen, was der Hesse auch selbst einräumt.

"Ich war mit meiner Leistung in den vergangenen Monaten nicht zufrieden", sagte der Nationalspieler, der nicht nur Europameister ist, sondern bei den Olympischen Spielen in Rio mit der DHB-Auswahl auch die Bronzemedaille gewann. Dies habe aber keinen Einfluss gehabt. Vielmehr hätten ihn persönliche Gründe zu dem Schritt veranlasst. "In meiner Familie gibt es einen schweren Krankheitsfall, und ich kann bei den Löwen wieder näher an meiner Heimat und bei meiner Familie sein", erklärte der gebürtige Frankfurter.



Bei den Löwen in Mannheim hatte Fäth bereits von 2008 bis 2010 gespielt. Als Youngster konnte er sich dort aber nicht durchsetzen und wechselte erst zum VfL Gummersbach und anschließend nach Wetzlar.