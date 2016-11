Nach mehrjähriger Pause soll Berlin wieder ein großes internationales Reitturnier erhalten. Beim Weltverband FEI ist für das kommende Jahr ein Termin Ende Juli vorgemerkt. "Wir haben es

beantragt, aber es ist noch nicht sicher", sagte der Turnier-Organisator Volker Wulff am Mittwoch. "Wir sind in Gesprächen mit der Stadt, noch fehlt die endgültige Entscheidung." Wulff organisiert große Pferdesport-Veranstaltungen wie das Derby in Hamburg oder das Weltcup-Turnier in Leipzig.



Für Berlin ist ein Fünf-Sterne-Turnier geplant, das ist die höchste Kategorie des Weltverbandes. Die Veranstaltung soll Teil der Global Champions Tour werden, der höchstdotierten Serie des Springsports.



Berlin war bis zur Saison 2003/2004 eine Station des Weltcups für Springreiter. 2009 gab es ein Turnier auf dem Flughafen-Gelände in Tempelhof. Der Versuch, die Veranstaltung zu etablieren, scheiterte jedoch. Das Hauptstadt-Turnier im Oktober 2010 war wegen Sponsorenmangels ausgefallen.