Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat seine Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzen TV Rottenburg souverän gelöst. Die Volleys besiegten am Samstag in der Paul Horn-Arena die Schwaben mit 3:0 (25:20, 25:15, 25:16). Durch den sechsten Sieg im sechsten Liga-Match verteidigte der Hauptstadtclub die Tabellenführung.



Die Gastgeber gingen in der Partie zwar mit 3:0 Punkten in Führung. Danach übernahm aber der Gast aus Berlin das Kommando und dominierte die Begegnung nach Belieben. Diagonalangreifer Paul Carroll war mit 17 Punkten bester Berliner. Dem Australier folgte Neuzugang Nikola Kovacevic mit elf Zählern.