Und sie ziehen einsam ihre Runden: Die Berlin Volleys haben am Sonntag mal wieder ein Bundesliga-Spiel gewonnen. Das Besondere an dem Sieg: Die Berliner mussten mal wieder einen Satz abgeben. Die Konkurrenz klaut sich unterdessen selbst die Punkte.

Der amtierende Meister baute mit dem Sieg vor gut 3.500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle seinen Vorsprung als Tabellenführer aus - auch weil sich die Verfolger United Volleys Rhein Main und VfB Friedrichshafen am Vortag beim 3:2 für den VfB gegenseitig Punkte abnahmen.

Zunächst waren die Gastgeber aus Berlin dem Tabellenvierten in allen Bereichen überlegen, dann aber kämpfte sich Düren zurück ins Spiel. Die Volleys-Spieler wurden unsicher und scheiterten vermehrt am gegnerischen Block. Düren zog 20:14 davon und bescherte den Volleys den ersten Satzverlust dieser Saison.



Am Ende profitierte Volleys-Trainer Roberto Serniotti aber einmal mehr von seinem breiten Kader. Ausgerechnet der zuletzt stark in der Kritik stehende Nikola Kovacevic führte die Berliner nach seiner Einwechslung Ende des dritten Satzes mit wichtigen Punkten auf die Siegerstraße zurück.



Am nächsten Samstag kommt es zum Duell der Spitzenreiter, die BR Volleys empfangen dann die United Volleys.