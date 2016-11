Noch immer Flüchtlinge in Turnhallen untergebracht - Berlins Sportvereine wollen endlich ihre Hallen zurück

07.11.16 | 17:14 Uhr

Bis Jahresende sollten in Berlin keine Flüchtlinge mehr in Turnhallen untergebracht sein. Doch dieser Zeitplan verzögert sich. Einige Hallen sind zwar freigezogen - genutzt werden können sie aber noch lange nicht. Der Landessportbund ist mit seiner Geduld am Ende. Von Jakob Rüger

Mit grimmiger und ernster Miene sitzt Klaus Böger am Montag bei der Pressekonferenz des Landesportbundes Berlin (LSB). Man kann dem LSB-Präsidenten und früheren SPD-Sportsenator ansehen, dass es in ihm brodelt. Es geht um Turnhallen, um Sanierungen, aber vor allem geht es um die Zukunft des Breitensports in Berlin. Vor mehr als einem Jahr beschloss der Berliner Senat, die Sporthallen als Notunterkünfte für Flüchtlinge zu nutzen. Viele Vereine standen plötzlich ohne Halle da, zeigten sich aber kooperationsbereit. Es entstanden zahlreiche Sportkurse für Flüchtlinge.

Der große Druck, immer neue Flüchtlinge unterzubringen, scheint in der Hauptstadt vorbei. Neue Notunterkünfte werden nicht mehr benötigt. Nun geht es an die Räumung und Sanierung der Hallen - und genau hier ist das Problem für Klaus Böger. Berlin kommt nicht voran. "Für mich ist es vollkommen unverständlich, warum nur in Berlin noch 42 Hallen belegt sind. 21 sind wieder frei aber nicht für den Sport freigegeben und nur 2 können wieder genutzt werden", so der LSB-Präsident.

Monatelange Verhandlungen, Begehungen und Austausch von Gutachten

Für Klaus Böger ist dieser Zustand nicht hinnehmbar. Der Senat hat am 13. September einen Plan zum Freizug aller noch belegten Turnhallen bis zum Jahresende verabschiedet. Dieser Plan ist laut Klaus Böger schon jetzt nicht mehr einhaltbar. "Wir erwarten Ungeheuerliches, nämlich dass sich der Senat an seine eigenen Beschlüsse hält", meint Böger sarkastisch. Die Renovierung der bereits geräumten Hallen verzögert sich durch Gutachten und Ausschreibungen. Im Horst-Korber-Sportzentrum in Charlottenburg zum Beispiel wurde ein halbes Jahr darüber gestritten, was denn nun saniert werden muss. Der Verwalter der Halle, die Berliner Immobilien Management GmbH, beauftragte einen Gutachter. Der beziffert die Ausgaben für die Sanierung auf 1,5 Millionen Euro. Der Gutachter des Landessportbundes bezifferte die Investition hingegen auf 3,2 bis 3,5 Millionen Euro. Die anschließenden Verhandlungen, Begehungen und der Austausch der Gutachten dauerten Monate. Jetzt ist die Sanierung ausgeschrieben. Wann es damit losgeht, steht allerdings noch nicht fest.

"Die Ehrenamtler sind langsam müde"

Sanitäranlagen, die Böden der Sportfelder, Schimmelbefall oder kaputte Klimaanlagen sind nur einige der Mängel in den Sporthallen nach der Nutzung als Notunterkunft. "Wir wollen uns hier nicht gesund stoßen, wir wollen funktionierende Hallen zum Sporttreiben zurück", sagt Klaus Böger.

Viele Vereine können keine regulären Trainingszeiten mehr anbieten. Die Folge: Mitglieder treten aus.

21 Hallen stehen leer in Berlin und es passiert nichts. Die Leidtragenden sind die Berliner Vereine. Die Karower Dachse standen am Anfang des Jahres kurz vor der Insolvenz. Die Anmietung von alternativen Sporteinrichtungen in Essenssälen oder leerstehenden Drogeriemärkten kostete nicht eingeplantes Geld. Da der Verein seinen Mitgliedern keine regelmäßigen Trainingszeiten mehr bieten konnte, traten zahlreiche Mitglieder aus. Plötzlich fehlten die Beiträge zur Finanzierung des Vereins. Nach langen Verhandlungen übernahm der Bezirk die Mietkosten für alternative Sporteinrichtungen. Die Halle der Karower Dachse steht seit Sommer leer, wann sie in ihre sportliche Heimat zurückdürfen, weiß niemand. Es macht sich Frust und Resignation breit. "Die Ehrenamtler, die jeden Tag für den Verein arbeiten und alles organisieren, sind langsam müde. Es ist zu viel Zeitaufwand. Viele haben Familie und einen Job - das muss man alles unter einen Hut bringen", sagt die Vorsitzende der Karower Dachse, Kirsten Ulrich.

Betroffen sind Amateure, Profis und der Schulsport

Gudrun Seeliger, Vorstandsmitglied beim Club für Leibesübungen Berlin 1965 beklagt ebenfalls massiven Mitgliederschwund. Von 100 Mitgliedern der Tischtennisabteilung sind 40 Personen innerhalb eines halben Jahres ausgetreten. Der Verein kann nicht mehr allen Spielern Trainingszeiten anbieten, weil die Sporthalle als Notunterkunft genutzt wurde. Ohne Spieler wird es schwer den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Klaus Böger warnt deshalb vor einer Katastrophe: "Hier stirbt eine funktionierende Infrastruktur im Sport. Sie wieder aufzubauen wird Jahre dauern." Betroffen sind nicht nur die Breitensportvereine. Auch die BR Volleys, die normalerweise im Horst-Korber-Sportzentrum trainieren, sind seit einem Jahr heimatlos. Täglich wird in eine andere Halle in Berlin gependelt. Auch der Schulsport ist betroffen. Bislang ist völlig unklar ob die Schulen ab dem Schuljahr 2017/18 wieder ihre Turnhallen nutzen können. Gehen die Sanierungsmaßnahmen des Senats so voran wie bisher, werden die Schüler und Vereine noch ein ganzes Jahr auf die Nutzung ihrer Hallen warten müssen. Das bedeutet, die Hallen standen länger leer, als sie als Notunterkunft eigentlich genutzt wurden.