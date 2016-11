Christopher Trimmel steht beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin vor der Rückkehr in die Startelf. Der Österreicher kann am Sonntag (13.30 Uhr) trotz einer Schultereck-Gelenksprengung dritten Grades im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wohl auflaufen. "Christopher Trimmel hat in dieser Woche voll mittrainiert und keine Probleme. Er ist bereit, am Sonntag dabei zu sein", sagte Union-Trainer Jens Keller am Freitag.

Nach den beiden Punktspiel-Niederlagen zuhause gegen Düsseldorf und auswärts in Kaiserslautern will Union gegen den Aufstiegsfavoriten aus Stuttgart zurück in die Erfolgsspur. Dabei gibt es gegen den VfB ein Wiedersehen mit dem früheren Union-Stürmer Simon Terodde. "Der VfB ist eine der Top-Mannschaften in der Liga. So einfach ist es aber nicht für Stuttgart, locker durchzumarschieren. Wir spielen zu Hause und wollen die Partie für uns gestalten", sagte Keller. Er hatte früher selbst den VfB trainiert und auch für die Schwaben in der Bundesliga gespielt. Die Partie ist seit Tagen ausverkauft. Aus Stuttgart werden 2.500 VfB-Fans im Stadion An der Alten Försterei erwartet.