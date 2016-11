Bundesliga | Remis gegen Augsburg - Hertha nach Nullnummer noch Dritter

19.11.16 | 17:32 Uhr

Kaum Schüsse, keine Tore: Keine Paarung der vergangenen Jahre verspricht so wenig Action wie Hertha gegen Augsburg. Das sollte sich auch am Samstag bestätigen. Erst in den letzten 20 Minuten kam etwas Spannung auf, Tore wollten aber keine fallen. Hertha bleibt Dritter.



Hertha BSC hat die Gelegenheit versäumt, näher an das Spitzenduo der Fußball-Bundesliga heranzurücken. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai kam am Samstag beim FC Augsburg nur zu einem 0:0. In einem niveauarmen Duell knüpfte die Hertha fast zu keiner Phase an die bisher starken Leistungen dieser Saison an, ist aber dennoch zunächst Tabellendritter.



Berlin hatte die etwas reifere Spielanlage, Augsburg setzte jedoch ein deutliches Plus an Kampfkraft und Einsatzwillen dagegen. Hertha blieb nach dem jüngsten 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach vieles schuldig. Auch das Offensivduo Vedad Ibisevic und Salomon Kalou war über weite Strecken abgemeldet.



Seit der Saison 2013/14 fielen in den sechs Partien nur drei Tore. Es ist die aktuell torärmste Begegnung in diesen Zeitraum. "Wir nehmen den Punkt mit, mehr war heute nicht drin", sagte Dardai nach der Partie. "Wir haben gut angefangen, uns dann aber den Schneid abkaufen lassen", so das Fazit von Valentin Stocker.



Esswein - und dann lange nichts