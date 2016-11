15-jährige Carina Kröll überrascht mit Sieg am Boden

Turnen | Turnier der Meister in Cottbus

Carina Kröll aus Berkheim hat beim Weltcup der Turner in Cottbus das Finale am Boden gewonnen. Mit 13,700 Punkten kam die erst 15 Jahre alte Athletin zum Erfolg vor Leah Grießer (Karlsruhe/13,633) und der Australierin Emily Little (13,533).

Den letzten deutschen Sieg in Cottbus hatte es durch die Dresdnerin Martina Jentsch 1985 gegeben.