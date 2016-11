Fußball | Cottbus gegen Babelsberg am Samstag - Höchste Sicherheitsstufe für Brandenburg-Derby

18.11.16 | 07:50 Uhr

Seit fast 30 Jahren gab es kein Ligaspiel mehr zwischen Cottbus und Babelsberg - trotzdem ist die Rivalität zwischen beiden Klubs immer noch groß. Die Polizei hat für das Brandenburg-Derby am Samstag deshalb die höchste Sicherheitsstufe verhängt. Von Andreas Friebel

Schon zu Wochenbeginn tauchten in Cottbus die ersten Hinweise darauf auf, dass dieses Brandenburg-Derby kein normales Fußballspiel sein wird. Im Internet kursiert ein Video, das mit der Aufforderung "19.11. - Babelsberg jagen" endet. In Cottbus ist zudem ein Gebäude mit einem großen Schriftzug "19.11. - Babelsberg Juden jagen" besprüht worden. Auf der anderen Seite ist das Motto der Babelsberg-Anhänger für Samstag "Love Football - hate Energie". Zudem wollen viele Babelsberg-Anhänger ganz in schwarz in die Lausitz reisen. "Wir appellieren an beide Fanlager, diese Rivalität am Samstag hinten anstehen zu lassen. Und hoffen darauf, dass alles ruhig bleibt", so FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg am Donnerstag.

Alkohol- und Choreografieverbot im Stadion

Bei freundlichen Worten wird es aber nicht bleiben. In einer Sicherheitskonferenz wurden eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die helfen sollen, dieses Derby friedlich zu gestalten. Neben verstärkten Einlasskontrollen und Alkoholverbot im Stadion der Freundschaft, dürfen am Samstag auch keine Choreografien gezeigt werden. Spruchbänder oder Plakate, wie sonst bei großen Spielen üblich, sind verboten. So sollen Provokationen auf den Rängen verhindert werden. Rund 7.000 Besucher werden zu diesem Duell erwartet, darunter 500 aus Babelsberg. Das Stadion der Freundschaft steht vor einem Rekordbesuch in dieser Spielzeit.

Der Druck liegt auf Seiten von Cottbus

Sportlich steht Energie am Samstag mehr unter Druck. Die Lausitzer haben aktuell zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Jena. Da nur der Tabellenerste an den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga teilnehmen darf, müssen die Lausitzer den Abstand langsam verringern. "Babelsberg hat eine starke Mannschaft, die an guten Tagen jedes Team in der Regionaliga schlagen kann", lobt Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz den Gegner. An schlechteren sind aber auch negative Überraschungen drin, wie kürzlich beim Achtelfinal-Aus im Landespokal gegen Luckenwalde.

Cottbus-Trainer Claus Dieter Wollitz