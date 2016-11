Mit 29 Jahren wäre Simon eigentlich noch im besten Eishockeyalter. Als talentierter Jugendlicher entschied er sich jedoch gegen die Profikarriere und schloss stattdessen eine Ausbildung zum Physik-Laboranten ab. Wie auch seine Brüder erlernte er das Schlittschuhlaufen bei den Adler Mannheim, den ärgsten Rivalen der Eisbären. Sein Bruder Constantin verließ 2004 die Heimat in Richtung Berlin und schloss sich den Eisbären Juniors an. Schon bald konnte sich der Verteidiger auch bei den Profis etablieren. Für seinen jüngeren Bruder Laurin hat das kurz darauf den Einstieg bei den Berlinern erleichtert.

Mittagszeit in Alt-Hohenschönhausen. Constantin und Laurin Braun verlassen das Eis im Wellblechpalast in Richtung Kabine. Die beiden Eisbären-Spieler haben gerade die tägliche Trainingseinheit hinter sich. Kurze Zeit später betritt Simon Braun die Eisfläche. Der Älteste des Trios trainiert seit 2014 die Schülermannschaft der Berliner und gibt im Rahmen eines Projekts Sportunterricht in Grundschulen.

Privat sind die Brüder ein eingespieltes Team. Wenn es die Zeit zulässt, treffen sich die Drei zu einem Spieleabend. Laurin mag dann vor allem eines überhaupt nicht: verlieren. "Ich hasse es zu verlieren, vor allem gegen einen von meinen Brüdern", gibt der 25-Jährige zu. Bei ihren Treffen quatschen und lachen die drei meist bis spät in die Nacht. Eishockey ist dann aber eher selten ein Thema. "Wir haben ja alle drei den ganzen Tag damit zu tun und wenn wir frei haben, muss man auch mal über etwas Anderes reden", erzählt Simon.

Wenn es dann doch mal um Eishockey geht, gibt der Älteste seinen Brüdern schon mal ein paar Tipps aus Trainer-Sicht. "Das wird aber nicht so angenommen", schmunzelt der 29-Jährige. Das will Constantin so nicht auf sich sitzen lassen und ergänzt: "Wir sind schon kritikfähig. Man muss bloß wissen, wann man die Kritik unter uns Brüdern anbringt!" Am Ende wird sich das Trio wieder einig, so ist es eben bei den Braun-Brüdern von den Eisbären Berlin.