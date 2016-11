Die Eisbären sind wieder im Aufwärtstrend: Die Berliner bezwangen die Düsseldorfer in der Deutschen Eishockey Liga am Freitagabend mit 5:0. Es ist das erste Shutout von Petri Vehanen in dieser Saison.

Die Eisbären Berlin haben am Freitagabend den fünften Heimsieg in Folge gefeiert und damit drei wichtige Punkte im Kampf um den sechsten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesammelt. Gegen die Düsseldorfer EG gewannen die Mannschaft von Uwe Krupp dank einer konzentrierten Leistung mit 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Verteidiger Jens Baxmann konnte sich über einen Erfolg in seinem 700. DEL-Spiel für die Berliner freuen.

Bereits nach 49 Sekunden durften die Eisbären-Fans unter den 12.926 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof jubeln: Darin Olver hatte den Puck aus kürzester Distanz ins Düsseldorfer Tor geschoben. Beide Teams leisteten sich danach wenig Fehler in der Defensive, gute Torchancen waren selten. So blieb es lange bei der knappen Führung der Gastgeber, die aber eine schlechte Nachricht zu verkraften hatten: Verteidiger Jonas Müller, zuletzt einer der Leistungsträger, musste das Spiel wegen einer Unterkörperverletzung vorzeitig beenden. Seinen Platz in der Abwehr nahm Stürmer Florian Busch ein.