Ein 8:0-Wochenende für die Eisbären: Die Berliner haben durch zwei Siege in drei Tagen ihren Platz im Mittelfeld der DEL-Tabelle gefestigt. Zwar gelang gegen Ingolstadt kein berauschendes 5:0 wie am Freitag, doch der Ex-Serienmeister ist daheim wieder eine Macht.

Die Eisbären Berlin haben am Sonntag ihre Erfolgsserie in der Arena am Ostbahnhof fortgesetzt. Gegen den ERC Ingolstadt gewannen sie vor 12.824 Zuschauern mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) und feierten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den sechsten Heimsieg hintereinander. Mit dem verdienten Erfolg gegen den Tabellenachten konnten die Berliner die Ingolstädter als direkten Konkurrenten um Platz sechs auf Abstand halten.

Wie schon am Freitag beim 5:0 gegen Düsseldorf gelang den Eisbären ein Blitzstart: Nach gerade einmal 30 Sekunden sorgte Verteidiger Bruno Gervais für die Führung. Jamie MacQueen baute den Vorsprung noch vor der ersten Pausensirene im Powerplay aus.

In den Anfangsminuten des zweiten Spielabschnitts kamen die Gäste zu einigen guten Chancen, scheiterten aber immer wieder am starken Eisbären-Torhüter Petri Vehanen.



Danach gewannen die Hausherren die Kontrolle über das Spiel zurück, kurz vor Schluss traf Darin Olver zum Endstand, als die Ingolstädter ihren Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten. So konnte sich Vehanen am Ende über den zweiten Zu-null-Sieg in Folge freuen.