Auch am Sonntag konnten die Berliner Eisbären ihre Pechsträhne nicht beenden. Zum sechsten Mal in Folge verlor das Team auf fremdem Eis - dieses Mal gegen die Kölner Haie. Schon am Dienstag müssen sich die Eisbären von der Niederlage erholt haben.

Die Auswärtsschwäche wird für die Eisbären Berlin immer mehr zum Problem. Bei den Kölner Haien unterlag die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp am Sonntag mit 1:4 (0:1,1:1,0:2). Den einzigen Berliner Treffer bei der sechsten DEL-Niederlage in Serie auf fremdem Eis erzielte Topscorer Nick Petersen.

Ein folgenschweres Missverständnis sorgte für die Kölner Führung in der zehnten Minute, als Dane Byers traf. "Wir haben das 0:1 selbst aufgelegt", sagte Verteidiger Constantin Braun. Die Freude über Petersens zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer sollte nur kurz anhalten. Der ehemalige Berliner Shawn Lalonde traf drei Minuten später in Überzahl zum 2:1 für die Haie.

Wie schon beim 2:5 am Freitag in Nürnberg sorgte eine kurze Schwächephase schließlich für klare Verhältnisse zu Ungunsten der Berliner. Innerhalb von 16 Sekunden überwanden Sebastian Uvira und erneut Lalonde den Berliner Schlussmann gleich zwei Mal. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Berliner nicht mehr. Bereits am Dienstag steht für die Eisbären bei den Krefeld Pinguinen das nächste Auswärtsspiel an.