Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwochabend gegen die Straubing Tigers eine Heimniederlage kassiert. Vor 10.077 Zuschauern mussten sich die Berliner mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Damit endete die Heimserie der Berliner mit zuvor sechs Siegen in Serie auf eigenem Eis.



Nach nur 23 Sekunden in der Extra-Spielzeit entschied Dylan Yeo das Spiel zugunsten der Gäste. Die Straubinger, die durch sechs Niederlagen in Folge in der Liga auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen waren, bestimmten in der Arena am Ostbahnhof das erste Drittel und erspielten sich deutlich mehr Torchancen. Lange konnte Eisbären-Keeper Petri Vehanen einen Rückstand verhindern, schließlich musste er sich aber nach insgesamt 180 Minuten ohne Gegentor geschlagen geben: Derek Whitmore erzielte im Powerplay den zu diesem Zeitpunkt verdienten Führungstreffer der Gäste.

Die Berliner starteten druckvoller in den zweiten Spielabschnitt, der Ausgleich durch Kyle Wilson war die Folge. Danach entwickelte sich ein offenes, hart umkämpftes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen bis zum Ende der regulären Spielzeit nicht nutzen konnten.

Am Freitag müssen die Eisbären in Augsburg antreten.