Für die Eisbären geht es in der Champions Hockey League nur noch um einen ordentlichen Abgang. Nach der 1:6 Hinspiel-Pleite im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Frölunda sind die Chancen aufs Weiterkomen mau. Wenigstens ist Stürmer Florian Busch wieder da.

Florian Busch steht nach wochenlanger Pause bei den Eisbären vor seinem Comeback. Beim Rückspiel gegen die Frölunda Indians im Achtelfinale der Champions Hockey League will der Stürmer des Berliner Eishockeyteams am Dienstag in Göteborg nach überstandener Knieverletzung "wieder ein Gefühl für das Eis kriegen. Es ist noch nicht wie beim anderen Knie, aber es hält soweit", sagt der 31-Jährige.