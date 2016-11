Die Eisbären brauchten ein bisschen, um gegen die Iserlohn Roosters in Fahrt zu kommen. Im zweiten Drittel dann machten die Gastgeber eigentlich alles klar. Am Ende aber gab es eine hässliche Szene auf dem Eis und Iserlohn kam noch einmal heran.

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga einen hart erkämpften Heimsieg gefeiert. Am Freitagabend besiegten sie die Iserlohn Roosters dank eines starken zweiten Drittels mit 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).



Vor 11.324 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof taten sich die Gastgeber, die kurzfristig auf den verletzten Julian Talbot verzichten mussten, gegen die konsequent verteidigenden Gäste anfangs schwer. Der Durchbruch gelang André Rankel im ersten Powerplay: Der Kapitän verwertete einen Querpass von Darin Olver zur Führung.