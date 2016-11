Eishockey | 5:3-Sieg gegen Krefeld - Eisbären beenden Niederlagenserie auf fremdem Eis

15.11.16 | 22:19 Uhr

Nach sechs Auswärtsniederlagen haben die Eisbären Berlin am Dienstag wieder mal einen Sieg verbuchen können. Nach einem 0:2-Rückstand übernahmen die Berliner in Krefeld das Toreschießen und wendeten damit den Beginn einer Krise ab.

Nach zuvor sechs Auswärtspleiten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewannen die Berliner Eisbären in Krefeld trotz eines 0:2-Rückstands am Dienstagabend noch mit 5:3 (1:2, 2:0, 2:1). Micki DuPont, Spencer Machacek, Darin Olver sowie zweimal André Rankel trafen für die Berliner.

Bereits nach 10,6 Sekunden war Eisbären-Schlussmann Petri Vehanen zum ersten Mal geschlagen, Daniel Pietta netzte für die Gastgeber ein. Nicht mal zwei Minuten später erhöhte Mike Little in Überzahl zum 2:0 für Krefeld. "Das war sehr unglücklich am Anfang", sagte Geschäftsführer Peter John Lee.

Berliner erlauben sich zu viele Strafzeiten