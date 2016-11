Fußball | Cottbus distanziert sich von rechten Störenfrieden - Brandenburg-Derby sorgt für Nachwehen

21.11.16 | 21:14 Uhr

Steinwürfe gegen Polizisten, Zuschauer, die aus Angst vor pöbelnden "Fans" das Stadion verlassen – Fußball-Cottbus hat am Wochenende kein schönes Bild abgegeben, trotz eines 3:0-Siegs. Die Auswertung der Vorfälle rund um das Derby gegen Babelsberg läuft.

Rund um das erste Brandenburg-Derby zwischen dem FC Energie Cottbus und SV Babelsberg 03 im Ligabetrieb seit fast 30 Jahren hat eine Gruppe von etwa 60 bis 100 Randalierern gewütet. Bereits im Vorfeld der brisanten Partie am Samstag berichteten Babelsberger Fans nach ihrer Ankunft in Cottbus in den sozialen Medien von der martialisch auftretenden Gruppierung, die antisemitische Parolen riefen.

Nach Polizeiangaben sind die komplett schwarz gekleideten Menschen dann in einem Teil des Cottbuser Stadions aufmarschiert und haben die eigentlichen Sitzplatzinhaber von ihren Plätzen verdrängt. Während des Spiels soll es aus dieser Gruppe immer wieder zu Schmährufen gekommen sein. Einzelne Mitglieder der Gruppe zeigten den Hitlergruß und riefen in Richtung Babelsberger Fans unter anderem "Juden" und "Zigeuner". Auch mehrere diffamierende Banner wurden gesichtet.



Energie schlug Hilfsangebot der Polizei aus

Vor Ort im Stadion sei es nicht möglich gewesen, konkret herauszufinden, wer für welche Taten verantwortlich war. Deshalb habe die Polizei dem Verein angeboten, die komplette Gruppe während der Halbzeitpause aus dem Block zu entfernen. Dazu hätte Energie Cottbus der Polizei das Hausrecht übertragen müssen, schlug dieses Hilfsangebot allerdings aus. Vereinssprecher Stefan Scharfenberg: "Bei so einer großen Personengruppe in einem Sitzplatzbereich, wo umliegende Fans sind, ist es sicherlich ein für und wider. Unsere Sicherheitspartner haben gemeinsam entschieden die Präsenz zu erhöhen und zu deeskalieren, dass es nicht möglicherweise zu Handgreiflichkeiten kommt. Das ist auch nicht geschehen und deshalb darf die Sicherheitsmaßnahme als richtig eingestuft werden." Dieser Auffassung dürften einige Fans widersprechen. Sie haben noch während des Spiels das Stadion verlassen, weil sie sich von der martialisch auftretenden Gruppe verunsichert fühlten. Im betroffenen Block E der Westtribüne sitzen relativ viele Familien und Sponsoren.

Straßenschlacht nach dem Sieg

Im Nachgang des Spieles lieferten sich etwa 100 Cottbus-Anhänger eine kleinere Straßenschlacht mit der Polizei, die versuchte, mit einer Kette die abreisenden Babelsberg-Fans zu schützen. Die Gruppe versuchte, die Absperrung zu durchbrechen, mehrere Personen bewarfen Beamte mit Steinen. "Wir waren natürlich darauf eingestellt, dass so etwas passieren kann. Trotzdem ist es sehr unschön, dass die Polizei dort als Zielscheibe für Aggression fungieren muss. So etwas hatten wir in dieser Qualität lange Zeit in Cottbus nicht", sagte Polizeisprecher Maik Kettlitz. Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus - sowohl der Vorfälle vor dem als auch aus dem Stadion - um die Straftäter festzustellen.

Mittlerweile hat sich Energie Cottbus distanziert

Gemeinsam mit Energie Cottbus sollen die Vorfälle nun ausgewertet werden. Der Verein hat sich auf seiner Internetseite inzwischen von den Vorfällen distanziert und sich bei den übrigen Fans entschuldigt. Der SV Babelsberg 03 sieht das allerdings als nicht ausreichend an. Thoralf Höntze, Marketingsbeauftragter der Filmstädter, sagte dem rbb am Montag: "Da hätten wir uns natürlich gefreut, und hätten auch erwartet, dass eine direkte Entschuldigung in Richtung Babelsberg 03 kommt. Die ist da aber nur marginal rauszulesen."

Es ist zudem nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Cottbuser "Fans" negativ auffallen. Eine Tendenz sieht Vereinssprecher Stefan Scharfenberg allerdings nicht. Sven Graupner, der mit dem Fanprojekt gegen Gewalt in den Fanblocks arbeitet, schätzt die Lage allerdings kritischer ein: Mit dem Abstieg in die vierte Liga seien die Zuschauer weniger geworden und die extremen Stimmen lauter. Der Verein müsse nun konsequent die demokratischen Fans stärken, damit extreme Gruppierungen nicht die Oberhand bekämen. Immerhin: Energie Cottbus hat angekündigt, mit allen Fangruppierungen und auch dem Fanprojekt die Vorkommnisse auszuwerten. Obwohl das Fußballspiel mit einem 3:0-Sieg für die Lausitzer endete, ist Cottbus aber nicht wirklich der Gewinner dieses Wochenendes.