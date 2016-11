Fußball | Energie vor Heimspiel gegen Luckenwalde - Cottbus wittert wieder etwas Morgenluft

25.11.16 | 07:46 Uhr

In die Lausitz ist die Zuversicht zurückgehrt. Nur noch sieben Punkte trennen Energie Cottbus von Jena. Vor dem Heimspiel gegen Luckenwalde stellt der Präsident Neuzugänge in Aussicht. Von Andreas Friebel

So stellt sich Energie Cottbus einen perfekten Spieltag vor: Die Lausitzer gewinnen in der Regionalliga Nordost und Spitzenreiter Jena verliert. So geschehen am vergangenen Wochenende. Und so soll es nach dem Wunsch von Trainer Claus Dieter Wollitz auch an diesem Wochenende laufen. Da empfängt der Regionalliga-Dritte den FSV Luckenwalde. "Machen wir uns nichts vor. Wenn wir wochenlang sagen: Die Saison ist noch lang, und wir glauben noch an unsere Chance, aber der Abstand wird nicht kleiner, ist das nicht gut. Deshalb war es wichtig, dass Jena auch mal verloren hat", so Wollitz. Sieben Punkte sind aber immer noch ein respektvoller Abstand, zumal der Berliner AK im Aufstiegsrennen munter mitmischt und als Tabellen-Zweiter aktuell vor Energie steht. Darauf mag Wollitz aber noch nicht schauen. "Wir müssen weiter Druck auf unsere Gegner ausüben. Das ist wichtig. Wir dürfen kein einziges Prozent nachlassen, sondern müssen gewinnen, gewinnen, gewinnen."

Präsident Wahlich sucht Sponsoren

Energie-Präsident Michael Wahlich hört diese Worte seines Trainers gern. Der Cottbuser Unternehmer ist seit einem knappen halben Jahr im Amt und hat seit dem Abstieg reichlich zu tun. Gerade die Finanzen hat Wahlich genau im Auge. "Uns sind einige wichtige Einnahmen mit dem Abstieg weggebrochen. Gerade der Ausfall vom Fernsehgeld (800.000 Euro, Anm. der Red.) hat uns weh getan. Wir haben viele Kosten minimieren können, aber brauchen natürlich auch Einnahmen", so Wahlich. Deshalb hat der neue Mann an der Klubspitze die Suche nach weiteren Sponsoren deutlich intensiviert. "Wir sind auf einem guten Weg. Es gibt viele Menschen die wollen, dass Cottbus wieder mehr Strahlkraft bekommt."

Mehr Zuschauer als erwartet

Wirtschaftlich scheint sich Energie nach dem Abstieg in die vierte Liga stabilisiert zu haben. Der Klub peilt für das Wirtschaftsjahr eine schwarze Null an. Das ist keine Selbstverständlichkeit denn seit dem Zweitliga-Abstieg 2014 wurden nur Verluste gemacht. Dass es wirtschaftlich besser läuft als geplant, hat auch mit dem unerwartet hohen Zuschauerinteresse zu tun. 5.200 kommen im Schnitt in das Stadion der Freundschaft. Mit 3.500 hatten die Lausitzer vor der Saison geplant. "Damit bekommen wir Spielraum für mögliche Neuverpflichtungen. Sollten wir in der Winterpause vielleicht nur mit einem Punkt hinter Jena liegen, werden wir noch mal nachlegen. Auch wenn wir wissen, dass richtig gute Spieler im Januar schwer zu bekommen sind", sagt Michael Wahlich.

Bauland rund ums Südstadion soll verkauft werden

Wahlich ist ein harter Arbeiter, der lieber im Hintergrund tätig ist. Als Präsident muss man nicht zwangsweise präsentieren, ist seine Maxime. Er kämpft für Cottbus - "ehrenamtlich", wie er betont. Dass er seit über 25 Jahren Chef eines Unternehmens ist, hilft ihm dabei, auch ungenutzte Potentiale des Vereins nutzbar zu machen. So besitzen die Lausitzer einige Grundstücke in der Stadt, die in besseren Zeiten angeschafft wurden. Unter anderem auch das Südstadion, das schwerpunktmäßig der Nachwuchs nutzt. Etwa 3.300 Quadratmeter Bauland grenzen an das Stadion, die demnächst verkauft werden sollen.

"Die Lichter gehen in Cottbus nicht aus"

Zwischen Aufbruch und Konsolidierung - so lässt sich das erste halbe Amtsjahr von Michael Wahlich wohl am besten beschreiben. Noch hat Wahlich die Hoffnung nicht aufgeben, schnell wieder in die dritte Liga zurückzukehren. "Wir glauben daran, noch was reißen zu können! Allerdings wissen wir auch, dass die Möglichkeit besteht, dass wir noch eine weitere Saison in der vierten Liga bleiben." Für diesen Fall soll mit ähnlichem Etat, Trainerstab und Mannschaft der Aufstieg erneut angepeilt werden. Und falls es auch im zweiten Anlauf nicht klappt? "Dann müssen wir mit unseren Sponsoren reden, wie sie zu unserem Projekt stehen. Die Lichter gehen aber in Cottbus nicht aus. Aber wie hell sie dann strahlen, bleibt abzuwarten", umschreibt Wahlich die Situation. Damit zumindest die Hoffnung auf eine leuchtende Zukunft weiter besteht, wäre ein Sieg gegen Luckenwalde am Samstag sehr wichtig. Und vielleicht stolpert ja auch Jena noch mal?