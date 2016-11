Wen interessiert Bundesliga, wenn man auch Derbys vor der eigenen Haustür sehen kann? In der Regionalliga gibt's am Wochenende gleich den Doppelpack: Am Sonntag spielt Energie Cottbus bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC, Babelsberg empfängt den BFC Dynamo. rbb|24 überträgt beide Spiele in Livestreams.