Nach der Niederlage in Freiburg waren die Fußballerinnen von Turbine Potsdam besonders motiviert: Beim vorgezogenen Topspiel in Wolfsburg stellte das Team von Matthias Rudolph unter Beweis, dass der Höhenflug noch nicht zu Ende ist - und gewann mit 1:0.

Die Fußball-Frauen von Turbine Potsdam haben ihren Höhenflug in der Bundesliga weiter fortgesetzt. Am Mittwochabend gewann das Team von Trainer Matthias Rudolph das vorgezogene Topspiel bei Pokalsieger VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0).

Das Tor des Abends erzielte Eseosa Aigbogun in der 63. Minute; die Schweizerin traf nach Vorarbeit von Elise Kellond-Knight per Kopf.

Nach verkorksten Auftritten am vergangenen Wochenende hatten sich beide Clubs in der Bundesliga viel vorgenommen. Der Tabellenführer hatte 1:2 in Freiburg verloren. Der VfL war gegen den 1. FFC Frankfurt nicht über ein torloses Remis hinaus gekommen und hatte so die Chance vergeben, Potsdam von der Spitze zu verdrängen. Beide Teams starteten deshalb im direkten Duell mit hohem Tempo, wobei Turbine sich zu Beginn mehr Spielanteile sicherte.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Potsdamerinnen zunächst sehr schwer. Ein Eckball Mitte der zweiten Hälfte läutete dann die Wende ein. Aigbogun traf nach Vorlage der Australierin Elise Kellond-Knight. Die Führung gab Potsdam dann nicht mehr aus der Hand.



Die Spieltagsverlegung kam auf Wunsch des VfL zustande, da dieser zwei Spielerinnen zur bevorstehenden U20-WM abstellt. Mit jetzt 18 Punkten führen die Turbinen die Bundesliga weiter an. Wolfsburg rangiert mit 14 Zählern auf Platz drei. Am Samstag empfängt Potsdam zu Hause den USV Jena.